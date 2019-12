Voor het mooiste uitzicht over Tilburg moet je 192 traptreden trotseren: Kempentoren is klaar

Natuurlijk is het jammer dat de Kempentoren uitgerekend de ochtend dat wij 'm beklimmen in een dikke mist hangt. Aan de andere kant heeft zo'n toren in de wolken ook een heel eigen sfeer.

192 treden, 36 meter hoog: de Kempentoren is af. (foto: Tijmen Moelker)

De toren beklimmen is niet gratis. Het kost anderhalve euro. En gemak dient de mens: nadat je je betaalkaart tegen de lezer hebt gehouden, kun je via de poort naar binnen. Daar wachten 192 traptreden. Maar het is een 'luie trap', legt Jos van Bussel van Stichting De Torenbouwers uit. Dus je loopt best relaxed naar boven.

Borrel

Het Spoorpark is een burgerinitiatief: alles is bedacht door de inwoners van Tilburg zelf. Deze toren ook. En zoals dat met de beste plannen gaat, is het bouwsel bedacht met een borrel op. Torenbouwer Willem Reijrink: "Inspiratie was de Flaestoren. Een houten toren, die we eerder in Esbeek hebben gebouwd. Die toren moet ieder jaar gecontroleerd worden. Toen we daarmee klaar waren, met een borreltje op, bedachten we dat we meer van zulke torens willen bouwen."

De Flaestoren is 19 meter hoog, maar het exemplaar in Tilburg is met 36 meter een stuk hoger. "Op deze plek moesten we een hogere toren bouwen. Daarom is hout nu niet meer het materiaal, maar staal.'

De Kempentoren in het Tilburgse Spoorpark van boven bezien. (foto: Tijmen Moelker)

"Uniek in de wereld", zeggen Reijrink en Van Bussel trots. Ze hopen dat ze het eerste jaar met de Kempentoren 30.000 bezoekers gaan trekken. Zo'n honderd op een dag. "Dan halen we op den duur de kosten eruit."

Duwen en drammen

En de stichting De Torenbouwers heeft de smaak te pakken. "We willen er wel meer bouwen", zegt Reijrink met een lach. "We hebben nu veel ervaring. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet duwen en drammen. Maar dit is gelukt en dat geeft ons moed voor een nieuwe toren."