Pluimveehouders houden jarenlang teveel kippen, OM eist 1,9 miljoen euro

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de bedrijven de Meststoffenwet overtreden, dat betekent dat zij meer kippen hielden dan waar zij rechten over hadden. Deze kosten moeten de bedrijven nu terugbetalen vindt het OM.

Inkoop voer geanalyseerd

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt volgens het OM dat een pluimveehouder uit Oss in 2016 en 2017 in totaal 22.000 kippen teveel had. Een bedrijf in Heusden betaalde sinds 2015 over 90.000 kippen geen pluimveerechten. Dat kwam aan het licht omdat de boer veel meer voer inkocht dan dat hij volgens de papieren nodig zou hebben.

1,4 miljoen kippen te veel

Een bedrijf uit Tilburg betaalde sinds 2015 te weinig pluimveerechten voor in totaal 1,4 miljoen kippen. Dat bedrijf verkocht de pluimveerechten voor die kippen om vervolgens met het verdiende geld te investeren in zijn bedrijf. Hij kocht onder meer techniek aan om op een milieuvriendelijke manier mest te verwerken. Voor die milieuvriendelijke manier van werken krijgt het bedrijf ook tientallen miljoenen euro subsidie.

Het OM eist geldboetes, werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen in de zaak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.