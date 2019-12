Weer geen vluchten vanaf Eindhoven Airport vanwege mist, het zicht is te beperkt

Volgens een woordvoerster van de luchthaven is het zicht te beperkt en is het nog maar de vraag of ze vanavond nog zullen vertrekken. Later op de avond staan ook nog twee binnenkomende vluchten uit Malaga en Tenerife gepland. Volgens de woordvoerster is nog niet zeker of er ook geland kan worden op Eindhoven Airport.

Het KNMI heeft vanwege de mist code geel afgegeven voor Noord-Brabant. Op sommige plaatsen in de provincie kan het zicht door de mist minder dan 200 meter zijn. De kans op dichte mist houdt volgens het KNMI de hele avond en nacht nog aan.

Dinsdagochtend lagen er op Eindhoven Airport ook al vluchten uit door de mist. Ook landen was toen een probleem. Vliegtuigen moesten uitwijken uit naar omliggende vliegvelden als Maastricht en Keulen en passagiers werden met bussen naar andere luchthavens waar wel gevlogen werd.