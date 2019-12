Ron zit door mist al uren vast in vliegtuig op Eindhoven Airport, "Ik hoop dat we straks toch gaan"

Hij had om zeven uur eigenlijk al moeten opstijgen, maar de vlucht van Ron Meerbeek (27) blijft door de dichte mist dinsdagavond op Eindhoven Airport aan de grond. Hij zit al uren vast in het vliegtuig, maar Ron blijft er relaxed onder. "Je kunt er toch niets aan doen. Het is balen, maar het is niet alsof dit iemand zijn schuld is."

Ron was onderweg naar Koetaisi in Georgië. Daar vandaan moet hij woensdag de bus hebben naar Turkije, waar hij een paar dagen hoopt te gaan hiken in de bergen. "Hopelijk is het daar warmer en hangt er minder mist", zegt Ron lachend vanuit het geparkeerde vliegtuig.

Maar door de mist moeten de Turkse bergtoppen nog even wachten voor Ron. Het is balen, die vertraging, zegt hij. Maar: "Iedereen in het toestel is er vrij relaxed onder. Mensen lopen rustig wat rond door het gangpad. Als je er niets aan kunt doen, hoef je je ook niet af te reageren. Ik kan naar buiten gaan en op die mist gaan inslaan, maar naast een paar leuke filmpjes levert dat weinig op."

Goede hoop

Zijn vakantie komt door de vertraging ook niet in gevaar, legt Ron uit, ook al duurt het nog de hele nacht voordat hij opstijgt. Maar daar gaat hij sowieso niet van uit. "De mist lijkt buiten op te trekken", zegt Ron. "We kunnen nu de terminal weer helder zien, dat kon net nog niet. Die ligt 300 meter verderop, dus ik hoop dat we zo meteen toch nog gaan."

En als het toch nachtwerk wordt? "Dan ga ik wel weer terug naar huis. Met mij komt het wel goed. I will survive!"

