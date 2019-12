Geen vluchten meer vanaf Eindhoven Airport, passagiers ondergebracht in hotels

Er vertrekken vanwege de dichte mist dinsdagavond geen vluchten meer vanaf Eindhoven Airport. Later op de avond zouden nog twee vluchten uit Tenerife en Malaga op de vluchthaven landen. Het is nog niet duidelijk of die vanwege het slechte zicht moeten uitwijken.

Door het slechte zicht bleven vijf vluchten vanavond uiteindelijk aan de grond. De vliegtuigen stonden klaar om op te stijgen, maar het zicht verbeterde niet genoeg. De passagiers zaten al te wachten in de vliegtuigen, sommigen sinds zeven uur.

Hotels

Ook op dinsdagochtend lagen er vluchten uit vanwege de mist. Ongeveer 750 passagiers worden nu door hun vliegmaatschappijen ondergebracht in hotels in de buurt van Eindhoven Airport. Woensdagochtend wordt gekeken of het zicht goed genoeg is om alle vluchten van en naar de luchthaven te hervatten.

