Populier langs snelweg A2 draagt Brabant-sjaal om winter door te komen

Het had even wat voeten in aarde, maar een eenzame populier langs de A2 draagt sinds woensdagmorgen een enorme Brabant-sjaal. Die is door een professionele 'treeworker' in de boom gehangen en vastgeknoopt. Met de ludieke actie wil de Brabantse Populieren Vereniging aandacht vragen voor de populier en het unieke en kenmerkende landschap rond Best en Sint-Oedenrode.

Maandenlang hebben mensen met een verstandelijke beperking van Campus Westerwind in Best gebreid om de twaalf meter lange Brabant-sjaal te maken. Steeds breiden ze kleine lapjes, die uiteindelijk allemaal aan elkaar zijn gezet. René Westerlaken van de campus was een van de initiatiefnemers en hij is trots op het resultaat: "Wij hebben hem dubbel geknoopt, hij hangt stevig, laat de storm maar komen".

Populieren

De ludieke actie is om aandacht te vragen voor de populier. De boom heeft sinds juni een girafkop, een initiatief van dierentuin Best Zoo. Daar werd in de zomer een giraffenverblijf gebouwd met de populieren die eerder langs de A2 werden gekapt."Het gaat erom dat mensen die over de snelweg rijden denken, waarom hangt dat ding daar? Het draait maar om één ding en dat is de populier", zegt Frans van Beerendonk van de Brabantse Populieren Vereniging. Hij zet zich met hart en ziel in voor het behoud van het cultuurlandschap.

Een jaar geleden zijn alle populieren langs de A2 bij Best gerooid, omdat ze niet meer gezond waren. Daar komen nieuwe populieren voor terug, zodat binnen tien jaar weer bomen aan weerszijden van de snelweg staan. Ook wordt de populier steeds vaker gebruikt om meubels van te maken. Nieuwe toepassingen moeten e voor zorgen dat de populier behouden blijft in het Brabantse landschap.