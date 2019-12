Officieel hebben wij 'm nog steeds, maar toch heeft eigenlijk Gelderland het hitterecord

Met een hoop bombarie werd ‘ie afgelopen zomer opgehaald: de hittewimpel die de Gelderlanders overdroegen aan de gemeente Gilze en Rijen. Want Brabant had nu hét hitterecord met 40,7 graden, gemeten op 25 juli. Maar misschien had de wimpel toch beter in Gelderland kunnen blijven, want de ‘ongeloofwaardige’ meting in Deelen van 42,9 graden op diezelfde dag kan toch kloppen.

Het KNMI heeft onderzoek gedaan naar het weerstation. En er blijkt niks mis te zijn geweest met de apparatuur. Dat werd die dag wel gedacht, omdat de temperatuur in Deelen binnen tien minuten van 39 naar bijna 43 graden ging.

De 42,9 graden werd rond kwart over twee ’s middags aangetikt. Nederland stond even op zijn kop. Het KNMI sprak van een officieel hitterecord, maar kwam daar een kwartiertje later op terug. Het kon niet kloppen, dus het record werd weer geschrapt. Een sensorfout zou het euvel zijn geweest.

Maar dat is dus niet het geval. Er is geen verstoring, bijvoorbeeld brand of kortsluiting, geconstateerd bij het weerstation. Het KNMI gaat dus niet uit van een technische oorzaak. Toch komt de 42,9 graden niet alsnog in de boeken.

Twee metingen

“Vliegveld Deelen heeft twee weerstations met onze apparatuur”, laat een woordvoerder van het KNMI weten. De ene is het officiële weerstation. De ander is van het vliegveld zelf. “Op het moment dat de 42,9 graden werd gemeten, gaf dat andere station dit niet aan, terwijl de rest van de dag de metingen wel gelijk op gingen.” De weerstations staan volgens haar een paar honderd meter uit elkaar. Het weerinstituut kan de temperatuur daarom niet ‘meteorologisch verklaren’.

Weerman Jordi Huirne van MeteoGroup kan niks met die verklaring. “Het is gewoon gemeten, maar omdat het zo’n extreme uitschieter is, keuren ze het niet goed. Eigenlijk is dat heel raar”, zegt hij. “Er is geen sprake van een technisch mankement of een menselijke fout, heb ik begrepen. Misschien is het dan tijd voor verder onderzoek? Want de argumentatie: het is te gek voor woorden, dus het klopt niet, gaat er bij mij niet in als meteoroloog.”

'Kan wél'

Volgens hem kan de temperatuur verschillen op twee plekken die zo dichtbij elkaar liggen. “Er is dan een soort van microklimaatje, op hele lokale schaal”, zegt hij. Hij haalt aan dat je dit ook kunt merken als je in de zomer je hand uit een auto steekt. "Dan voelt het soms warmer en dan weer koeler."