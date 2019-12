Baby gehandicapt na aanrijding door dronken bestuurder, dader krijgt celstraf

De man reed op 1 november 2015 met zijn auto op de Oudlandsedijk in Oudenbosch. Omdat hij te hard reed en niet op tijd remde voor een bocht, kwam hij met zijn auto op de andere weghelft terecht en botste op de auto van een man, die samen met zijn vrouw en hun zoontje in die auto zat.

De rechtbank vindt dat de man met zijn rijgedrag levensgevaarlijke risico’s heeft genomen. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte vier keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Daarnaast reed hij veel te hard de bocht in.

'Het blijft een ongeluk'

Ondanks alles wat de verdachte verkeerd heeft gedaan, blijft het een ongeluk, vindt de rechtbank. Daarom is een straf opgelegd die hetzelfde is als bij andere verkeersongevallen waar de dader onder invloed is van alcohol en een zeer hoge mate van schuld heeft. De rechtbank houdt er rekening mee dat de Bulgaarse man spijt heeft betuigd, maar niet echt verantwoordelijkheid heeft genomen voor het ongeval.

Strafvermindering

Omdat de termijn waarbinnen het vonnis had moeten worden uitgesproken met ongeveer twee jaar is overschreden, is er een strafvermindering van tien procent toegepast.

Spoorloos

De Bulgaar was niet bij de rechtszaak of de uitspraak. Hij is volgens BNDeStem spoorloos sinds hij werd vrijgelaten. Hij houdt zich, volgens de krant, onbereikbaar en heeft ook geen advocaat. En dan blijkt ook nog eens dat bij vergissing destijds zijn rijbewijs is teruggegeven.