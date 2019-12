Meer dan 70.000 boetes voor foutparkeerders in Tilburg door scanauto

Zeven steden in Nederland werken met de scanauto. In Brabant gaat het om Tilburg en Bergen op Zoom. Wethouder Mario Jacobs is er blij mee: "Het is een heel efficiënte manier om ervoor te zorgen dat mensen parkeergeld betalen."

De getallen liegen er niet om. De scanauto controleert 4 miljoen auto's per jaar en dat zorgt voor zo'n 70.000 naheffingen, zoals de gemeente het noemt. In de volksmond: parkeerboetes.

De scanauto controleert 4 miljoen auto's per jaar in Tilburg. (foto: Omroep Brabant)

Parkeerwacht

Nog een voordeel voor de gemeente: ze heeft minder parkeerwachten nodig. Maar de scanauto heeft de parkeerwacht niet vervangen, zegt Martin Knippen. Hij werkt voor P1, het parkeerbedrijf van de gemeente Tilburg die de scanauto beheert: "Wildparkeerders of mensen die hun auto op de stoep zetten, ziet de scanauto niet: daar moeten de handhavers naartoe. Maar die groep is wel kleiner, die is na de komst van de scanauto bijna gehalveerd."

Middelvingers opgestoken

Zoals mensen vroeger negatief reageerden op de parkeerwacht, zo wordt er nu ook lelijk gedaan tegen de scanauto. Knippen: "Er worden regelmatig middelvingers opgestoken. De auto is zelfs wel eens klem gereden. Uit het niets kwamen er twee auto's aan de voorkant en twee aan de achterkant. De bestuurders stapten uit en probeerden de scanauto te schudden. Onze chauffeurs hebben een alarmsysteem. Met één druk op de knop kunnen ze de politie waarschuwen."

Met de stijging van het aantal parkeerboetes stijgt ook het aantal bezwaarschriften. Het zijn er gemiddeld zo'n 644 per maand. En 48 procent van de bezwaarschriften wordt gegrond verklaard.

Kritiek van Tilburgers dat de boetes soms onredelijk zijn, pareert wethouder Jacobs: "Mensen kunnen altijd bezwaar indienen. En als je op een foto ziet dat je bijvoorbeeld je kind aan het in- of uitladen bent, dan wordt de naheffing kwijtgescholden: geen probleem."

Door deze camera's is er geen ontkomen meer aan: iedere foutparkeerder in Tilburg krijgt een naheffing. (foto: Omroep Brabant)

Melkkoe

Met de kritiek dat de scanauto een handige melkkoe is voor de gemeente Tilburg, zijn ze het bij parkeerbedrijf P1 niet eens. Ruud van Loon van P1: "Er is geen quotum opgelegd door de gemeente. Het is bedoeld om mensen te laten betalen voor dat waar ze gebruik van maken: een parkeerplek. En je ziet dat doordat de auto rondrijdt, mensen gaan betalen.

8 euro omlaag

En om te bewijzen dat het de gemeente niet om het geld gaat, gaat het bedrag dat je moet betalen bij een naheffing omlaag. Jacobs: "Nu is dat 62 euro. Dat gaat naar 54 euro. Want parkeren is geen melkkoe. Het gaat erom dat het kostendekkend is."