Deze Frikandellen Kerstcake hoort bij ieder kerstdiner [RECEPT]

Ingrediënten:

Appelsap (200 ml)

Olijfolie (1 eetlepel)

Eieren (4 stuks)

Snufje zout

Bloem (250 gram)

Bakpoeder (1 theelepel)

Geraspte kaas (150 gram)

Gesneden rode ui

Frikandellen (4 stuks, licht afbakken)

Voor de garnering: curry en mayonaise

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180ºC.

Neem een beslagkom en meng hierin het appelsap, de olijfolie, de eieren en het zout tot een glad mengsel. Gooi het bakpoeder door de bloem en meng het daarna samen door het eimengsel. Ook hier even goed mengen tot de klontjes verdwenen zijn.

Doe nu de kaas, plakjes frikandel en uitjes erbij. Pak een tulbandcakevorm en vet deze goed in. Schep het deeg nu in de vorm en plaats het cakeblik in het midden van de oven.

De Frikandellen Kerstcake moet ongeveer een half uur tot drie kwartier in de oven. Twijfel je of hij gaar is? Steek dan een prikker in de cake. Als deze er weer schoon uitkomt, is de cake goed gaar.

Ten slotte versier je de frikandellen-kerstcake met streepjes mayonaise en curry. En zo tover je een heerlijke hartige variant op tafel van dit klassieke kerstrecept.

Volgens Betty hoort dit recept écht bij ieder kerstdiner: "Geniet ervan en ik wens jullie allemaal heel fijne feestdagen!"

