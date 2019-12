Abseilen provinciehuis gaat mis op grote hoogte, militair breekt been

Abseilen vanaf het provinciehuis, dit is niet de militair die zijn been brak.

DEN BOSCH -

Een militair van de legerbasis in Oirschot is woensdagmiddag gewond geraakt tijdens een oefening op het dak van het provinciehuis in Den Bosch. De man brak zijn been toen hij van het meer dan honderd meter hoge gebouw wilde abseilen.