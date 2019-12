Tips over vermiste loodgieter gaan vooral over zijn gereedschap en getoonde auto's

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de tips vooral gingen over het gereedschap van de loodgieter. Ook over twee personenauto's die in het programma werden getoond, kwamen reacties los bij het publiek. Of daar de gouden tip tussen zit, is volgens de politie nog te vroeg om te zeggen. "Alle informatie wordt door ons nagelopen", aldus de woordvoerder.

Woonwagenkamp

De bus van de loodgieter heeft na zijn verdwijning enkele dagen vlakbij het woonwagenkamp aan de Westlandseweg Langeweg in Steenbergen gestaan. Op dinsdagochtend deed de politie huiszoekingen op het woonwagenkamp. Tientallen agenten en specialisten doorzochten een woning en bijbehorend terras op het kamp, op zoek naar sporen.

Van der Heyden (56) uit Lint is na zijn verdwijning op 2 juni vermoedelijk dagenlang gegijzeld in zijn eigen bestelbus. Waarschijnlijk dachten de daders dat de Belg zeer vermogend was. Van der Heyden is volgens de politie met geweld om het leven gebracht.

