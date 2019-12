Vermiste loodgieter Johan van der Heyden werd dagen gegijzeld in zijn eigen bestelbus

Volgens de politie zou zijn lichaam met een cirkelzaag in stukken zijn gesneden en vervolgens verbrand. De resten zouden daarna in een speciekuip zijn vervoerd naar het buitengebied van Steenbergen, waar de resten vermoedelijk in het Schelde-Rijnkanaal zijn gedumpt. Dat bleek dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht dat aandacht besteedde aan de vermissingszaak.

Noodklus

Van der Heijden vertrok op 2 juni van huis met de mededeling dat hij naar een noodklus in Zoersel moest. In werkelijkheid ging hij naar Wanda waar hij een relatie mee had. Wanda is een van de verdachten en komt uit Nederland. Na die tijd is Van der Heijden niet meer gezien.

Bestelbus van Johan van der Heyden passeert de grens.

De bestelbus van de loodgieter is op 3 juni gefilmd toen de bus de Belgisch-Nederlandse grens passeerde. Voor de politie staat vast dat Van der Heyden de bus niet zelf bestuurde. De bus heeft vervolgens enkele dagen vlakbij het woonwagenkamp aan de Westlandseweg Langeweg in Steenbergen gestaan.

Op 5 juni is de bus vanaf de Schansdijk in Steenbergen verkocht. Volgens de koper was de laadruimte zonder gereedschap en houten bekisting. Bij het sporenonderzoek is in de laadruimte bloed gevonden van Van der Heyden.

De lege bus van Johan van der Heyden

Grote actie

Dinsdagochtend werd opnieuw een grote actie gehouden in Steenbergen. Tientallen agenten en specialisten doorzochten een woning op het kamp op zoek naar sporen.

LEES OOK: Opnieuw grote zoekactie naar vermiste loodgieter Johan van der Heyden in Steenbergen

Verdwijning

De loodgieter Johan van der Heijden verdween op 2 juni vanuit zijn huis in Lint in België en sindsdien is hij spoorloos. Het onderzoek in België leidde naar Nederland. Er wordt van uitgegaan dat de man naar ons land is gereden. De Belgische politie hield er rekening mee dat zijn lichaam in stukken is gesneden. Dat zou zijn gebeurd in een loods op een woonwagenkamp in Steenbergen. Daar zijn begin oktober een 39-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter aangehouden.

Speurhonden

Begin november deed de politie nogmaals onderzoek in de omgeving van het woonwagenkamp, daarbij werden ook speurhonden ingezet. Het onderzoek zich toe op de bus van Van der Heyden. Ook werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

LEES OOK: Jongens en man aangehouden voor verdwijning van loodgieter Johan van der Heyden

Op 17 november werden twee jongens aangehouden. De jongens zijn de zonen van de 39-jarige verdachte Wanda. Ze werden opgepakt samen met de 30-jarige Nicky S., de partner van Wanda V.R. In totaal zijn er zeven mensen aangehouden. Ook de koper van de bestelbus is aangehouden geweest. Volgens de politie zitten nog vier verdachten vast. De anderen zijn op vrije voeten, maar zijn nog wel verdachte.

LEES OOK: Twee vrouwen uit Steenbergen vast in verband met verdwijning Belg, mogelijk gewelddadig misdrijf