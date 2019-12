Sam Feldt had megasucces Post Malone nooit verwacht: 'Het was een bonusje'

Producer en dj Sam Feldt uit Boxtel heeft met zijn nummer Post Malone een megahit te pakken. Het nummer staat nog altijd hoog in alle hitlijsten en onlangs passeerde de plaat de 100 miljoen streams op Spotify. "Het was maar een bonusplaatje", vertelt de populaire dj woensdag in radioprogramma Muziek&Zo op Omroep Brabant.

Zonder grote verwachtingen zette de Brabantse top-dj de plaat online. "We hadden helemaal geen marketingbudget en zelfs geen videoclip. Ik had totaal geen verwachtingen. Na twee weken werd het nummer 1,5 miljoen keer per week gestreamd op Spotify." Ook is de plaat al een half miljoen keer verkocht in Amerika.

Het succesnummer heeft heel wat deuren voor Feldt geopend. "Daarna stond zelfs Ed Sheeran voor de deur om een remix te maken. Het heeft mensen echt wakker geschud en bewust gemaakt van mijn muziek. Binnenkort zitten er weer een hoop mooie samenwerkingen aan te komen." Met wie dat precies is, kan het Brabants toptalent nog niet vertellen.



'Carnaval mis ik nooit'

Tokyo, Colombia of Amerika, Sam vliegt de wereld over voor zijn muziek. Inmiddels woont de dj in Amsterdam, toch komt hij altijd terug naar Brabant met carnaval. "Dat heb ik nog geen enkel jaar gemist. Ik heb hier nog veel vrienden wonen en vind het heerlijk om terug te komen. Vaak vier ik carnaval in Breda of Prinsenbeek."

Iedere maand is hij nog even in onze prachtige provincie te vinden. "Mijn familie woont nog hier. Sowieso wil ik de Brabantse gezelligheid af en toe nog proeven. Het is altijd heerlijk om weer thuis te komen."



De komende tijd is de agenda van Feldt goed gevuld. "Ik heb net een remix af voor James Blunt. Mijn volgende singel zal in januari weer uitkomen." Deze maand staat hij nog in Zuid-Afrika, Colombia en, jawel, ook gewoon in Nederland. Zo is hij deze maand nog in Amsterdam en Assen te zien.