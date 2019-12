Wil jij oorlogsveteraan Roman Figiel (93) een hart onder de riem steken? Stuur hem een kaartje!

BREDA -

De Poolse oorlogsveteraan Roman Figiel (93) werd bejubeld en bedankt tijdens de 75e herdenking van de bevrijding van Breda. Amper twee maanden later zit hij alleen op de bank naar buiten te kijken, hopend op bezoek. Het verhaal van Omroep Brabant over de eenzame held uit Breda riep veel reacties op. Om hem deze decembermaand een hart onder de riem te steken is Omroep Brabant een kaartenactie begonnen.