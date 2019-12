Opnieuw geen vluchten vanaf Eindhoven Airport vanwege mist, vier toestellen al urenlang aan de grond

Het gaat om vluchten naar Alicante, Wroclaw, Sofia en Boedapest. De vlucht naar Allicante is inmiddels geannuleerd. Volgens een woordvoerster van de luchthaven is het zicht te beperkt. De toestellen wachten nu totdat het zicht beter wordt. Het is nog onduidelijk of ze zullen vertrekken.



Ook is nog onduidelijk of alle geplande vluchten kunnen landen. Een vlucht uit La Palma wijkt in ieder geval uit naar Schiphol. Passagiers worden per bus naar Eindhoven gebracht. Twee vliegtuigen die zouden aankomen uit Allicante zijn ook geannuleerd.



Code geel

Het KNMI heeft vanwege de mist code geel afgegeven voor Noord-Brabant. Op sommige plaatsen in de provincie kan het zicht door de mist minder dan 200 meter zijn.



De mist zorgde ook dinsdagochtend en -avond voor grote problemen op de luchthaven. Meerdere vluchten konden toen niet vertrekken. Ongeveer 750 passagiers werden dinsdagavond ondergebracht in hotels in de buurt.