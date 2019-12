Staatssecretaris Defensie naar Gilze en Rijen voor persoonlijk gesprek met verontruste inwoners

GILZE EN RIJEN -

Barbara Visser reist in januari af naar Gilze en Rijen voor een persoonlijke ontmoeting met de inwoners van deze gemeente. De staatssecretaris van Defensie hoopt dan de onrust weg te nemen die is ontstaan over de voorgenomen uitbreiding van de activiteiten op vliegbasis Gilze-Rijen. Dit werd woensdagavond door Defensie aangekondigd.