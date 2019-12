Flinke toename vluchten vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen: 'Wij zijn het afvoerputje van Defensie'

Het draait allemaal om een luchthavenbesluit, waarin staat welke activiteiten Defensie in de toekomst wil gaan uitvoeren op de vliegbasis. Een ontwerpbesluit leverde veel reacties op van de omwonenden. Ze droegen ideeën aan hoe de geluidshinder in de toekomst kan worden verminderd. Maar toen de reactie van Defensie kwam, was het even schrikken voor de gemeente en de bewoners.

'Pappen en nathouden'

Want in plaats van minder geluidsoverlast voorspelt Defensie meer geluidsoverlast, omdat ze drie keer zo vaak willen gaan vliegen als nu. “Wij zijn heel erg geschrokken”, vertelt Diepstraten. “De maatregelen die ze aankondigde, zijn zo klein. Dat zien wij als pappen en nathouden.”

De gemeente en omwonenden voelen zich dan ook niet serieus genomen door de Defensie. Jeanine van Hapert van Heliwerkgroep Grote Spie: “Ik geloof niet dat Defensie ook maar een millimeter is opgeschoven. Wij willen gewoon op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om de tafel. En die gelijkwaardigheid voelen wij niet. Dat is de reden dat we nu boos zijn.”

Geen nieuwbouw in Hulten en Molenschot

In de reactie van Defensie staat ook dat Vliegbasis Gilze-Rijen in de toekomst een reservevliegveld moet blijven voor straaljagers. Daardoor mogen er geen nieuwe huizen worden gebouwd in Hulten en Molenschot. Onacceptabel, vindt wethouder Diepstraten. “De reserve-veldfunctie is in twaalf jaar niet gebruikt. Die dorpen vergrijzen en daar is nu al een hele grote problematiek qua leefbaarheid”, aldus de wethouder.

Woensdagavond wordt er overlegd tussen Defensie, de gemeente en de bewoners in de vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Gilze-Rijen. “Dat zal een heel pittig debat worden", kondigt wethouder Diepstraten aan.