'Herrie Gilze-Rijen blijft', actievoerster niet blij met plannen van Defensie voor vliegbasis

De geluidsoverlast van vliegbasis Gilze-Rijen zal nauwelijks afnemen en we zijn blij gemaakt met een dode mus. Jeanine van Hapert van Heliwerkgroep Grote Spie is niet blij met de voorlopige reactie van het ministerie van Defensie op zienswijzen die waren ingebracht op het zogeheten luchthavenbesluit. Volgens de actievoerster verzuimt Defensie simpele en praktische maatregelen te nemen om de herrie van helikopters terug te dringen.

In het ontwerp-luchthavenbesluit staat welke activiteiten Defensie wil uitvoeren op de vliegbasis. Hierop én op het onderzoek waarin de gevolgen voor het milieu worden besproken, zijn ruim achthonderd zienswijzen ingediend. Ook is door Van Hapert een petitie overhandigd. Defensie heeft al deze opmerkingen beoordeeld en kwam dinsdag met zijn voorlopige reactie.

Vliegen na elf uur

Hierin staat onder meer dat de inzet van hypermoderne simulatoren niet zal leiden tot minder vliegactiviteiten. Ook laat Defensie ruimte voor vluchten na elf uur ’s avonds en houdt het de deur open voor de tijdelijke stationering van jachtvliegtuigen, wanneer die toestellen niet terecht kunnen op Vliegbasis Volkel.

Volgens Van Hapert voorspelt dit weinig goeds voor de leefbaarheid van dorpen als Hulten en Molenschot. Omdat niet helemaal zeker is hoe vaak er op de vliegbasis wordt gevlogen, zal volgens haar ook de bouw van nieuwe huizen in deze dorpen stil blijven liggen.

'Rondjes boven de basis'

Ook baalt ze ervan dat Defensie ruimte open laat voor vliegbewegingen na elf uur ’s avonds. Van Haperen vindt het verder jammer dat het erop lijkt dat aankomende piloten niet met simulatoren ervaring gaan opdoen, maar dat dit gaat gebeuren met ‘rondjes boven de basis’.

Positief is wel dat Defensie besloten heeft om Gilze-Rijen níet te reserveren voor het oefenen met de NH90 helikopter. Van Haperen is ook ingenomen met de handreiking uit Den Haag om een meetnetwerk aan te leggen om de zogeheten ‘rattle noise’ in beeld te kunnen brengen. ‘Rattle noise’ staat voor de trillingen die in huizen worden ervaren door het geluid van helikopters. Afhankelijk van de uitkomst van de metingen neemt Defensie zo nodig maatregelen.

'Stillere helikopters?'

“Maar waarom wordt niet gekozen voor stillere helikopters als de vloot toch moet worden vernieuwd? Hierover wordt met geen woord gerept”, aldus Van Haperen, die vindt dat mensen die structureel overlast ervaren niet serieus worden genomen. “Ik heb begrip voor extra inzet bij calamiteiten, maar volgens mij kan Defensie meer doen om de overlast terug te dringen.”

Hoever Defensie daadwerkelijk wil gaan, is de vraag. Het ministerie ziet de reactienota als het begin van een overlegronde met omwonenden.

