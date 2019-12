Klachten over gebrekkige communicatie Eindhoven Airport: 'Oh, hij landt niet om acht uur?' [VIDEO]

Verwarring bij passagiers over vertragingen na mist op Eindhoven Airport

Er is donderdag voor de derde dag op rij geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport door de dichte mist. Op het vliegveld wordt door sommige mensen geklaagd over de informatieborden, waarop nog oude informatie staat. De communicatie zou volgens hen niet best zijn. Andere mensen maken er vooral het beste van tijdens de 'verloren vakantietijd'.

Op de borden staan in veel gevallen nog de oude vluchttijden. Daarom komen reizigers van die vluchten er soms pas achter dat hun vlucht niet vertrekt als ze bij de douane komen of hun koffers proberen in te checken. Bij de douane en incheckbalies wordt hen vervolgens verteld dat ze moeten wachten.

Een van de wachtende mensen op het vliegveld is geen reiziger maar een man die zijn kleinzoon komt ophalen. Hij, opa, was om vijf uur ’s ochtends al vertrokken. Gisteren moest hij ook al lang wachten op het vliegveld: toen kwam hij naar Eindhoven om zijn dochter op te halen.

Zij moest van Maastricht naar Eindhoven reizen omdat het vliegtuig niet in Eindhoven landen kon. Zijn kleinzoon zou om acht uur landen, maar dat gaat door de mist dus niet door.

De man baalt en verneemt het nieuws van onze verslaggever. “Oh, hij landt niet om acht uur? We horen alleen berichten dat er vertraging is en dat er niet wordt opgestegen. Maar verder heb ik niets gehoord. De informatie is een beetje summier."

‘Prima te volgen’

Een andere man is veel positiever, al baalt hij natuurlijk ook. “Ja, het is jammer. Ik sta met mijn vrouw, zoon en schoondochter hier, we gaan voor een paar dagen naar Boedapest. Maar ik neem aan dat we straks gaan vliegen. “

Over de informatievoorziening heeft hij niets te klagen. “Prima, je kunt hier alles op de borden volgen. Maar wanneer ze gaan vliegen dat kan ik moeilijk beoordelen. Tja. Toen ik op het station in Eindhoven opstapte had ik overigens al door dat het door de mist een lastig verhaal zou worden.”

Erg vindt hij het niet. “Ach, die paar uur. Daar komen we wel overheen.”