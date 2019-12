Dit is waarom Eindhoven Airport veel sneller last heeft van mist dan Schiphol

Voor de derde dag op rij hebben reizigers last van vertragingen op Eindhoven Airport vanwege dichte mist. Het is daarmee de vijfde keer dit jaar dat de luchthaven kampt met vertraging door mist. Op Schiphol gebeurt dit zelden en als mist daar tot vertraging leidt, is het maar voor korte duur. Hoe kan dat?

Gepensioneerd vlieger Jan van Gisbergen uit Hooge Mierde werkte 36 jaar voor KLM en legt uit hoe dit komt. "Het komt door drie factoren; vliegveld, vliegtuig en bemanning."

Amsterdam versus Eindhoven

Om te mogen landen op Eindhoven Airport moet er minimaal een zicht zijn van 550 meter, daarmee valt het vliegveld in categorie 1. De afgelopen dagen was het zicht vaak minder dan tweehonderd meter. Schiphol is veel beter uitgerust met verlichting en andere maatregelen en valt daardoor in de hoogste categorie, 3c. Hier mag je landen met minimaal 75 meter zicht. "Dan zie je niet eens waar je landt en doe je alles op basis van de apparatuur in de cockpit", zegt Van Gisbergen.

Maar er speelt meer mee dan alleen het zicht. Van Gisbergen: "Niet alle vliegtuigen zijn uitgerust met de meest geavanceerde apparatuur. Vooral budgetmaatschappijen gebruiken minder kostbare vliegtuigen. Die mogen dan ook niet altijd landen op Schiphol ook al is het zicht daar beter dan 75 meter."

Op Eindhoven Airport landen veel goedkopere vliegtuigmaatschappijen waardoor investeren in een hogere zichtcategorie onrendabel wordt voor de luchthaven. En dan is er nog de factor bemanning: "Er hoeft maar één bemanningslid te zijn zonder de juiste opleidingspapieren en dan gaat het landen bij minder zicht ook niet door", vult de gepensioneerde vlieger aan.

Je ziet ze vliegen

Om het nog wat ingewikkelder te maken gelden er voor het landen strengere regels dan voor het vertrekken. Bij landen moet er in Eindhoven minimaal 550 meter zicht zijn, om te vertrekken is dat 300 meter. "Zo kan het dus zijn dat je wel vliegtuigen ziet wegvliegen en niet ziet landen", licht Van Gisbergen toe.

