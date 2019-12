Mannen stopten drugsprijslijst bij studenten in de bus en krijgen anderhalve maand cel voor dealen

Twee mannen (27 en 28) die begin dit jaar een drugsprijslijst in Tilburg verspreidden, zijn door de rechter veroordeeld tot 43 dagen cel en 240 uur werkstraf. Ze leverden op bestelling drugs aan huis en maakten het de mogelijke gebruikers makkelijk om op veel adressen een prijslijst in de bus te stoppen.

De mannen hoeven niet terug de cel in, omdat ze de 43 dagen al in voorarrest hebben gezeten. Wel kregen ze nog 90 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De politie had niet zoveel moeite om de mannen op het spoor te komen. Door het nummer op de prijslijst kon eenvoudig een afspraak worden gemaakt om drugs te kopen.

Een politieman bestelde vijf xtc-pillen en kreeg deze geleverd bij het Wilhelminapark in Tilburg. Toen de politie daarna de mannen nog een paar keer bezig zag, werden ze aangehouden.

Bij het doorzoeken van hun huizen vond de politie valium en diverse pillen. In een kluis lagen honderden grammen cocaine.

'Nieuwe prijzen'

'Een nieuw jaar, een nieuw telefoonnummer en nieuwe prijzen.' Dit stond op de brief die de dealers verspreidden in Tilburg. Op de lijst stonden allerlei soorten drugs, van MDMA tot Xanax, met de prijs erbij. Een van de mannen had toegang tot het dark web waar hij verschillende drugs bestelde en een voorbeeld voor de prijslijst vond.

Een Tilburgse vrouw kreeg een prijslijst met alle denkbare drugs in haar brievenbus van een studentenflat in de Professor Verbernelaan in Tilburg en benaderde Omroep Brabant. "Ik weet dat buren van mij de brief ook hebben gehad. Ik denk dat de dealer de hele flat langs is gegaan”, zei ze begin dit jaar.

LEES OOK: Drugsprijslijst in brievenbussen Tilburg: 'Ik wist niet wat ik zag'

Gebeld met nummer

De redactie belde met het telefoonnummer dat op de brief stond en kreeg een man aan de lijn, die aangaf dat hij 'kon leveren wat we wilden'. Omroep Brabant heeft echter geen drugs bij hem besteld.