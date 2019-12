Vermiste man Sint-Oedenrode is overleden

De 84-jarige man uit Sint-Oedenrode die sinds maandag werd vermist, is dood teruggevonden in het water van de Dommel. Dat laat de politie donderdagochtend weten.

De man was het laatst gezien toen hij aan het tuinieren was bij bejaardencentrum Odendael, waar hij woonde. Drie dagen lang is er met man en macht naar hem gezocht, onder meer met een sonarboot.

Noodlottig ongeluk

Zijn lichaam werd uiteindelijk tijdens een zoekactie met speurhonden gevonden. "Wij gaan uit van een noodlottig ongeluk", laat een politiewoordvoerder weten.