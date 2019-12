Studenten, kunstenaars en bewoners moeten nieuwe wijk spoorzone Den Bosch elan geven

Op het EKP-terrein in de Spoorzone in Den Bosch komen 819 woningen in onder meer vier woontorens, waarvan de hoogste 60 meter wordt. Die woningen zijn bedoeld voor studenten, een- en tweepersoonshuishoudens, maar er komt ook een mix aan huur- en koopwoningen.

Het EKP-terrein is het terrein van het voormalige Expeditie KnoopPunt van PostNL tussen de Parallelweg en de Brabanthallen. Het gebouw van het voormalige expeditie-knooppunt behoudt zijn prominente plek in de nieuwe wijk. De kunstacademie zit er nu al, maar er komen ook ruimtes voor startende bedrijven, ateliers en andere kleinschalige activiteiten.

De gemeente Den Bosch koos drie vastgoedbedrijven die een plan mochten maken voor deze locatie en bracht die in contact met buurtbewoners, bezoekers en mensen die in de Spoorzone werken. Daardoor konden zij ook meepraten.

Klaar in 2027

De drie bedrijven gingen ook om de tafel zitten met de gemeente, de NS en PostNL. SDK-vastgoed uit Eindhoven kwam uit de bus als bedrijf dat de plannen verder mag gaan uitwerken. De verwachting is dat de bouw in 2022 begint en in 2027 klaar is. Het gebied krijgt veel groen, wordt fietsvriendelijk en autoluw.