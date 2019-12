Speeltuinlab Roosendaal: celstraffen geëist tegen gezin en drugsproducent

Voor de rechtbank in Breda zijn celstraffen tot 5 jaar geëist voor het exploiteren van het zogenoemde 'speeltuinlab' in Roosendaal. Maar de echte pillenmakers zijn buiten schot gebleven.

Het 'speeltuinlab' werd op dinsdag 12 maart dit jaar ontdekt. In de Voorstraat in Roosendaal zag iemand verdachte activiteiten rond een vrachtwagentje. Toen agenten gingen kijken roken ze een rare lucht en vonden ze het lab. Dat zat in een schuur achter een huis aan de Voorstraat in Roosendaal. In de tuin lagen jerrycans en stonden vaten.

Die schuur staat aan de rand van de speeltuin aan het Prinses Beatrixplein, pal tegen een zitbankje aan bij de glijbaan, vandaar dat het meteen het 'speeltuinlab' werd genoemd.

'Zeer jonge kinderen'

De officier van justitie vond het schandalig dat het zo dicht bij een speelplek zat. "Zij hebben veel maatschappelijke onrust veroorzaakt en de veiligheid van buurtbewoners, waaronder zeer jonge kinderen, in gevaar gebracht", zei de aanklager tijdens het voorlezen van de aanklacht.

Toen de politie aankwam sloegen enkele mannen op de vlucht. De bewoners werden wél opgepakt Het waren een vader (55) moeder (52) en zoon (24).

Een paar dagen later werd in Dinteloord nog een Roosendaler (28) opgepakt. Tegen die man eiste de officier van justitie donderdag de hoogste straf: vijf jaar. Hij zou direct betrokken zijn geweest bij de productie van drugs. Volgens het OM heeft hij de locatie geregeld en het lab opgebouwd.

Mitrailleur

Verder had de Roosendaler ook een pistoolmitrailleur op het adres achtergelaten. En hij zat nog in een proeftijd voor iets vergelijkbaars.

De man zegt dat hij dit onder druk heeft gedaan en dat hij afgeperst werd door 'grote jongens'. Het OM gelooft daar niks van. De man had een speciale crypto-telefoon ('een pgp') waarmee hij mogelijk met andere onbekende verdachten contact had. De vader had het bij de politie over vier mannen.

Drugsmakers niet gepakt

Voor de bewoners wil het OM lagere straffen. Van hen bestaat het vermoeden dat ze de schuur ter beschikking hebben gesteld en niet zelf de drugs maakten. De vader hoorde 20 maanden celstraf tegen zich eisen. Hij verklaarde dat hij 4000 euro betaald had gekregen. De moeder en zoon hoorden ieder 12 maanden cel eisen. Ze waren kort voor de inval vermoedelijk bezig met het opruimen van het lab.

Het is intussen duidelijk dat niet iedereen is opgepakt. De officier van justitie zei op de zitting: "Degenen die ook achter het drugslab zitten ontspringen de dans. Wellicht wordt hun identiteit ooit nog bekend door een DNA-match."

Koken en pillen

Het bijzondere van het lab was dat er xtc werd gekookt in ketels en dat er op dezelfde plek pillen van werden gemaakt op een tabletteermachine. Dat koken en pillen maken gebeurt bijna altijd gescheiden. Bovendien was het lab al zeker een jaar in gebruik. De vader vertelde de politie dat het er al eind maart 2018 was. Buurtbewoners denken zelfs dat het twee jaar bestond.

Na de ontdekking van het lab zijn de schuur en het huis meteen door de burgemeester gesloten voor negen maanden. Over een paar dagen is het verbod om naar binnen te gaan opgeheven.

Specialisten onderzochten het lab en de tuin en vonden onder meer 1415 liter chemisch afval. Ze kwamen tot de conclusie dat het lab 'grootschalig' was en dat er misschien 2,8 miljoen pillen zijn gemaakt.

Plukken

Het OM wil de verdachten kaalplukken van criminele winst. Vermoedelijk hebben ze 1,1 miljoen euro verdiend, zegt het OM.

Maar niet alles is bewijsbaar. Zo is het aantal pillen dat is gemaakt onduidelijk. Het OM gaat daarom uit van 373.000 euro criminele winst. Dat moeten ze met zijn vieren ophoesten.

