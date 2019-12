Archeologen doen historische vondst in Den Bosch: middeleeuwse kapel opgegraven

Archeologen hebben donderdag delen van een middeleeuwse kapel opgegraven in Den Bosch. De kapel is onderdeel van een oud gasthuis (ziekenhuis) en is vermoedelijk gebouwd rond 1480.

Archeologen vermoeden dat de kapel uit 1480 stamt omdat in de gemeentelijke archieven een bestek (bouwplan) van het dak is gevonden. Het gasthuis naast de middeleeuwse kapel is uiteindelijk uitgegroeid tot het Groot Ziekengasthuis. Dat ziekenhuis werd in 2011 gesloten en daarna gesloopt voor woningbouw.

Heel erg lang kunnen archeologen de vondst overigens niet bewonderen. Volgende week wordt de opgraving weer ‘dichtgegooid’. Op de plek van de kapel komt namelijk een straat en parkje. Omdat er niet diep gegraven hoeft te worden, bijvoorbeeld voor het storten van een fundering, hoeft de archeologische vondst niet uit de grond verwijderd te worden.