Dank u Sinterklaasje! Zo viert Brabant het heerlijk avondje [FOTO'S]

En natuurlijk staat ook oer-Brabander Frans Bauer uit Fijnaart erbij. Met gourmet als avondeten, is hij heel erg blij.

Ook al is Guus Meeuwis heel bekend, het maakt de Brabantse zanger nog geen inpaktalent.

En ook songfestival-goeroe Cornald Maas uit Bergen op Zoom laat het heerlijk avondje niet aan zich voorbij gaan. Zo te zien kan zijn familie voor cadeaus in de rij staan.

En cabaretier Ronald Goedemondt uit Eindhoven voelt zich deze feestdag niet echt top. Dus heeft hij maar wat extra vitamientjes met abrikoos en sinaasappel op.

Ook bij Lia de Krom uit Waalre is de hoeveelheid cadeaus flink, Piet hing ze zelfs aan de klink.

Geen pakje, maar een zakje! (foto: Lia de Krom)

Het rood-wit geblokte lintje, geeft deze surprise van Mascha van der Laag uit Breda een uniek Brabants tintje.



Een lintje uit Brabant, is wel weer heel frappant! (foto: Mascha van der Laag)





