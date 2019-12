Duel tussen twee oude liefdes voor Tomáš Galásek: ‘Willem II moet moedig zijn tegen Ajax’

TILBURG -

Kijkend naar de ranglijst kun je bij Ajax-Willem II spreken van een topper in de eredivisie. Tomáš Galásek speelde vier seizoen in het rood-wit-blauw van de club uit Tilburg, daarna was hij zes seizoenen actief voor Ajax. De voormalig middenvelder hoopt dat Willem II ‘moedig’ is tegen de koploper, dan is er volgens de Tsjech kans op een goed resultaat.