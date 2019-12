Willem II is weer de trots van Tilburg, in Waalwijk voelen ze zich kampioen als RKC niet degradeert

Na een paar wedstrijden stond Willem II eerste in de eredivisie. Dat kan een keer gebeuren. Maar na vijftien gespeelde wedstrijden staat de Tilburgse ploeg nog steeds hoog. Een vierde plek op dit moment, daar had niemand op gerekend. "Dat is alleen maar mooi", zegt Wim Vos, voorzitter van supportersclub KingZine van Willem II.

Natuurlijk wordt er genoten van de prestaties dit seizoen. Maar de supporters blijven ook realistisch. "We gaan echt nog wel wat plaatsen zakken. Tot aan de winterstop hebben we ook nog een lastig programma. Maar voor nu is dit wel leuk. Ik vind echter vooral de wisselwerking tussen de supporters en de spelers mooi. De sfeer is goed. Die is ingezet toen we nog in de Jupiler League speelden en het voetbal niet goed was. Nu is het voetbal ook nog eens mooi. Tilburgers zijn weer trots op Willem II. Er lopen weer jonge kinderen in een Willem II-shirt over straat, dat was een aantal jaar geleden ondenkbaar."

Tilburgers zijn weer trots op Willem II

Ondenkbaar was het anderhalve maand geleden ook dat PSV nu eigenlijk al een verloren seizoen zou spelen. Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, ging na de zomer positief het seizoen in. Hij zag ook mooie dingen. "Het begon veelbelovend. Ik kan me de wedstrijd tegen Vitesse nog goed herinneren, met vijf goals van Donyell Malen. En Mo Ihattaren was een openbaring. Maar nu is het gewoon een teleurstellend seizoen."

Erick Gutiérrez oogt verslagen na een tegengoal van Willem II (foto: Hollandse Hoogte).

Eigenlijk is de tweede plaats in de eredivisie nu het doel. En dat is pijnlijk. In Eindhoven moeten ze kijken naar volgend seizoen. Toch gaat Timmermans nog met een positief gevoel naar het stadion. "Dat doe ik eigenlijk altijd. En supporter ben je niet alleen in goede tijden, dat ben je juist in slechte tijden. Het is wrang, maar juist nu kun je laten zien wat je als supporter waard bent. En de PSV-supporters zijn heel wat waard."

RKC pakte afgelopen weekend drie punten op bezoek bij FC Utrecht. En daarmee is er weer wat hoop op een langer verblijf op het hoogste niveau in Nederland. De Waalwijkers staan al lange tijd onderaan in de eredivisie. Ondanks het gebrek aan punten wisten de fans toch wel te genieten. "Spelen in de eredivisie is toch mooier dan in de Keuken Kampioen Divisie", zegt Adrie Buijs, voorzitter van de supportersvereniging van RKC. "Je gaat liever naar De Kuip dan dat je op vrijdagavond bij Telstar rond moet hangen. Qua sfeer is dat wel anders."

Kampioen van Brabant

Volgens Vos gaat Willem II dit seizoen niet de beste Brabantse ploeg in de eredivisie worden. "Haha, nee. Dat lijkt me niet. We zijn ook helemaal niet bezig met PSV. Het is leuk dat we van ze gewonnen hebben. Maar die komen er wel weer bovenop. Die eindigen echt wel boven ons. Als wij steady in het linkerrijtje eindigen dan hebben we het als Willem II gewoon heel goed gedaan."

RKC zal zeker niet de beste Brabantse ploeg worden dit seizoen. "Maar als we ons handhaven zijn we toch wel een beetje de kampioen van de eredivisie", zegt Buijs lachend. "Niemand rekende vorig jaar op promotie. Niet zo lang geleden waren we een middenmoter in de eerste divisie, nu speel je in de eredivisie. Het is allemaal heel snel gegaan. Misschien dat we daardoor ook rustig zijn gebleven toen het slecht ging."

Vreugde bij RKC na de 0-1 tegen FC Utrecht (foto: Hollandse Hoogte).

Of er vanuit Waalwijk soms met een jaloerse blik naar Willem II wordt gekeken? "Nee, eigenlijk niet. Je moet kijken waar je vandaan komt. Willem II speelde niet enorm lang geleden ook op het tweede niveau. Maar het is niet te vergelijken. Wij zijn een kleine club uit een kleine stad, dat speelt daarin een belangrijke rol."

En zo is er ook verschil tussen Willem II en Ajax. "Eigenlijk hebben we daar niets te verliezen vrijdag. Ajax steekt er met kop en schouders bovenuit. De halve selectie was bij het gala om de Ballon d'Or, de spelers van Willem II zaten gewoon thuis op de bank. Het verschil is enorm", sluit Vos af.