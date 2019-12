Efteling verwelkomt 'decemberkindje', attractie Fabula gaat open en dat is hier straks LIVE te zien

KAATSHEUVEL -

Een knorrige jonge beer en een dappere eekhoorn, vanaf vrijdag zijn zij de hoofdrolspelers op het witte doek in het 4D-theater van de Efteling. Klassieker PandaDroom is niet meer. Na zeventien jaar was het tijd voor een nieuwe film: Fabula. En vernieuwing mag in het mega-pretpark traditiegetrouw wat kosten: 3,5 miljoen werd er in het project gestoken.