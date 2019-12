250 keer 218 treden op en af: het werk van een gids op de toren van de Sint Jan

Tientallen torengidsen beklimmen met grote regelmaat de toren van de Sint Jan in Den Bosch. Met in hun kielzog nieuwsgierige en soms puffende bezoekers. Want de 218 treden naar het uitzichtpunt in de toren zijn al jaren een toeristische trekpleister in Den Bosch. Cuup Hofhuizen (71) beklom de toren al 250 keer als gids.

En dus moeten er ook voldoende torengidsen zijn die behalve een redelijke conditie ook kennis van zaken hebben over de roemruchte en lange historie van de toren en de kathedraal. Regelmatig worden er cursussen gegeven en deze week werd er weer een nieuwe, kleine lichting 'gecertificeerd' torengids.

Gerda Knops en Alex Vugts zijn twee van die nieuwe torengidsen. Gerda is sinds kort met pensioen en Alex is wat minder gaan werken. Dat in combinatie met hun liefde voor de stad en de Sint Jan deed hen besluiten om hun extra vrije tijd onder meer te gebruiken voor deze hobby.

Schitterend

Alex: "Dit prachtige gebouw is van buiten al schitterend, maar van binnen misschien nog wel mooier. Ik kom hier graag, ik vond het interessant om meer van de Sint Jan te weten te komen en ik vind het leuk om die kennis te delen. Daarom ben ik torengids geworden."

Gerda: "Dat geldt eigenlijk ook voor mij. Wat de mensen te wachten staat? Nou, trappen klimmen, maar tussendoor is er steeds een korte pauze. Want er zijn verschillende onderbrekingen en verdiepingen met onder meer het carillon en een klein museumgedeelte. En wij geven tussendoor af en toe informatie. Eigenlijk kan iedereen hier wel naar boven als ze redelijk ter been zijn."

Officieel certificaat

Cuup Hofhuizen loopt als kersverse gecertificeerde torengids mee naar boven. Naar schatting heeft hij de toren al zo'n 250 keer als gids beklommen, maar van een officieel certificaat was het nog niet gekomen.

"Dat was er nog niet toen ik begon. Maar ik doe het al zo lang, dat de Sint-Janstoren weinig geheimen meer voor me heeft. Het 'gidsen' vind ik nog steeds erg leuk en ik merk dat onze bezoekers er ook altijd van onder de indruk zijn", vertelt de 71-jarige torengids-routinier die voor zijn pensioen tientallen jaren 'in het gevangeniswezen' werkte.

Belangrijke activiteit

De certificaten werden uitgereikt door Yvonne Moerman. De voorzitter van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, waar de torengidsen deel van uitmaken, vindt het beklimmen van de toren van de Sint Jan een belangrijke activiteit in haar stad.

"Het wordt ook ieder jaar populairder en er is steeds meer belangstelling voor. Dit jaar hebben we de verlichting aangepast en verbeterd, zodat het voor de bezoekers nog wat aantrekkelijker wordt om de soms smalle en nauwe trappetjes te beklimmen. Ik ben dan ook echt blij met al die torengidsen die hierbij nodig zijn."

Terug naar de drie torengidsen, die inmiddels met de verslaggever het uitzichtpunt op 43 meter hoogte bereikt hebben. Wat is eigenlijk de vraag die het meest gesteld wordt aan een torengids? Alex: "Dat is waarom de toren er zo anders uitziet dan de rest van de kathedraal. Maar eigenlijk moet je die vraag omdraaien, want de toren was er eerder dan de rest van de kerk. De kerk is later om de toren gebouwd met andere steensoorten."