Willem II-supporters boycotten wedstrijd tegen Ajax en kijken wedstrijd op scherm in eigen stadion

Een leeg uitvak in de Amsterdam Arena, maar een tribune vol supporters in Tilburg. De Willem II-aanhang boycot vanavond de uitwedstrijd tegen Ajax. Ze zijn de slechte behandeling van Tilburgse supporters in Amsterdam meer dan zat.

In plaats van naar Amsterdam af te reizen, volgen de supporters hun helden op een groot scherm vanaf de eigen vertrouwde Kingside in het Willem II-stadion in Tilburg. Bij opkomst van de spelers in Amsterdam zullen de Willem II-spelers via een iPad beelden zien van hun aanhang die in Tilburg is achtergebleven.

De afgelopen jaren waren er vaak problemen, volgens de supporters. Zo traden undercoveragenten onnodig veel te hard op tegen de Willem II-aanhang. Dieptepunt was volgens de Tilburgse voetballiefhebbbers de wedstrijd van vorig jaar. Willem II-supporters stonden toen urenlang stil in een trein op het Centraal Station van Amsterdam, zonder sanitaire voorzieningen en zonder catering.

De boycot is een duidelijk statement, maar ook een hele opoffering voor de trouwe aanhang van Willem II, want de ploeg draait als een tierelier en staat vierde in de competitie. En als supporter wil je er dan bij zijn als ze tegen de landskampioen spelen. Ajax-Willem II is immers dit jaar een topper in de eredivisie.