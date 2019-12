Willem II verslaat Ajax in Amsterdam, supporters vieren feest in Tilburg

Zo’n 1500 supporters op de Kingside zitten klaar voor de wedstrijd Ajax-Willem II in het stadion van Willem II in Tilburg. Foto: Jan Waalen.

1500 fans kwamen samen in het Tilburgse stadion om de wedstrijd op een scherm te kijken, ze zagen hun club op een 0-1 voorsprong komen door een goal van Ndayishimiye. Hij schoot vanaf elf meter raak.

Het feest werd in Tilburg uitbundig gevierd, maar het werd nog mooier toen Dankerlui ongeveer een kwartier voor het fluitsignaal de 0-2 binnenschoof.

In 43 eredivisiewedstrijden in Amsterdam tegen Ajax won -tot vrijdagavond- Willem II één keer. Willem II doet het dit seizoen echter beter dan verwacht en staat vierde. "Het zou mooi zijn als we kunnen stunten, maar ik verwacht een kansloze nederlaag", zei Wim Vos, voorzitter van de supportersvereniging vooraf.

Die stunt kwam er dus, waardoor Willem II tijdelijk op de derde plaats van de ranglijst staat. PSV staat vierde, maar kan er als de Eindhovense club zaterdag haar wedstrijd tegen Fortuna wint weer overheen gaan.

'We hebben er genoeg van'

"Tilburg, Tilburg schijt aan iedereen, klonk het voor de wedstrijd in Tilburg." Wim Vos, voorzitter van de supportersvereniging van Willem II, legde uit waarom de supporters hun club niet in Amsterdam steunden. "We hebben genoeg van de wijze waarop we afgelopen jaren in Amsterdam zijn behandeld, met name vorig jaar. Groepjes supporters zijn urenlang vastgehouden, daar passen we voor. We zijn geen criminelen, de meeste supporters gaan naar een wedstrijd om lekker een biertje te drinken."

De supporters hebben wel contact gehad met de ploeg en de teammanager om te laten weten dat de Kingside vol zit en de spelers op afstand gesteund wordt. Er reden ook geen bussen met fans naar Amsterdam, zoals normaal gebruikelijk is.

Op social media plaatsen Ajaxfans foto's waaruit blijkt dat het uitvak in Amsterdam nagenoeg leeg was. Toch was de Mobiele Eenheid aanwezig, om de veiligheid te waarborgen.

Op Facebook zegt de supportersclub van Willem II trots te zijn op de supporters die massaal naar het stadion gekomen zijn om op het scherm te kijken.