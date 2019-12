Brabanders uiten hun frustraties over vertragingen: 'NS staat voor Niet Seuren'

Reizen met de trein kan voor aardig wat frustraties zorgen, zeker als je via station Breda moet reizen. Het is van alle 393 stations in Nederland het een na slechtste. De rest van de provincie scoorde niet veel beter. Op sociale media delen Brabanders hun irritaties.

De meeste klachten komen van reizigers die tussen Eindhoven en Den Haag reizen. Zo deed Robert-Jan vrijdagavond drie uur langer over zijn ritje van Rotterdam naar Breda. ''Defecte trein, lichten uit en maar wachten in het donker met de deuren dicht en slechte communicatie. Heel erg ongemakkelijk.'' Ook Kennie gaat dagelijks over deze hogesnelheidslijn. "ik overdrijf niet als ik zeg dat ik minimaal één keer per week wel vertraging of uitval heb. Ik pak ook standaard vroeger de trein en ben vaak 45 minuten te vroeg op mijn werk, 'just to be sure'.''

250 euro aan vergoedingen

Sommigen hebben het vervoersmiddel helemaal afgezworen, zoals Joyce. "Ik heb het te vaak meegemaakt, een vertraging hier en storing daar. Geen treinen meer sinds ik een auto heb.'' Lily heeft dit jaar zoveel ellende met de treinen meegemaakt dat ze 250 euro aan vergoedingen heeft gekregen. ''Geen idee waar ik moet beginnen: Geen machinist, geen conducteur, noodstop, bovenleiding kapot dan wel seinstoring enzovoort."

Ook zijn er mensen die stellen dat het in Nederland nog niet zo erg gesteld is, zoals Esther. "Vertraging van drie tot zes uur zijn heel normaal in India. En maar één trein per dag. Dus wij zijn best verwend met de NS.''

NS vaak niet de schuldige

Dennis vindt dat de NS veel onterechte kritiek krijgt. ''Dat vertragingen ongelooflijk irritant zijn, kunnen we het allemaal wel over eens zijn. Waar de gemiddelde reiziger vaak niet over op de hoogte is, is waar de vertragingen vandaan komen. Het leeuwendeel wordt namelijk veroorzaakt door derden. Zoals Lastige passagiers, waardoor een trein niet mag vertrekken voordat dit opgelost is, of mensen op of langs het spoor (bij signalering door een machinist moet deze zijn snelheid verlagen tot 40 km/uur of zelfs helemaal stoppen). Ook is er het nog 'even snel onder de spoorbomen door', waardoor allerlei beveiligingsmaatregelen in werking treden."