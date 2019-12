Tiener met boormachine in de hand onder schot genomen door agenten, ding leek sprekend op vuurwapen

Dit is niet de boormachine uit het verhaal. (Foto: familievankessel via Pixabay)

Een jongen met een vuurwapen loopt vlakbij winkelcentrum De Helftheuvel. Die melding doet zaterdagmiddag bij de politie in Den Bosch alle alarmbellen rinkelen. Een stuk of drie politiewagens rukken uit. De verdachte wordt snel gevonden en onder schot genomen door de eerste twee agenten die arriveren. Hij laat zijn wapen vallen. Alhoewel, wapen.....Het ding blijkt vooral bedoeld om schroeven mee te lijf te gaan: het was een boormachine.

De melding was behoorlijk serieus, vertelt wijkagent Marc de Wit. "Iemand ziet op klaarlichte dag een gast lopen met een vuurwapen. Dat is niet goed." Met loeiende sirenes snellen De Wit en een aantal collega's richting het opgegeven adres.

De wijkagent komt samen met een andere politieman als eerste aan. "Als snel zien we die gast lopen, hij voldoet echt volledig aan het signalement. Het ding dat hij vasthoudt, heeft precies de grote van een vuurwapen en ook een handgreep. We waren er honderd procent zeker van: hij heeft een vuurwapen vast."

Boormachine van opa

Ze aarzelen geen seconde, trekken hun dienstwapens en gaan op de knul (17) af. 'Gelukkig werkte hij meteen mee en konden we hem in de boeien slaan." Dan blijkt dat het wapen dat hij op bevel van de agenten op de grond gegooid heeft, een boormachine is. "Die moest hij van zijn vader bij zijn opa op gaan halen."

De wijkagent realiseert zich dat het een behoorlijk heftige ervaring moet zijn geweest voor de nietsvermoedende tiener. 'Maar op dat moment konden we niet anders. We zagen bij een voetbalveldje ook een andere gast staan. Meteen gaan dan scenario's door je hoofd: misschien gaat die jongen met dat wapen op die andere jongen af."

Voortaan in een tasje

Met de schrik nog behoorlijk in de benen, kan de 'verdachte' er al snel wel om lachen. "Hij was behoorlijk geschrokken maar hij begreep het wel. Hij zei dat hij het ding in een tasje zou doen, als hij er nog eens mee over straat zou moeten."