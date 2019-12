Hulphond weigert op straat te werken na vuurwerkgeweld in Tilburg

Toen Sanne dinsdag een hulphond wilde plaatsen in Tilburg, zouden de honden én het gastgezin bekogeld zijn met vuurwerk. Eén hulphond werd na het incident wel achtergelaten in Tilburg. Met die hond lijkt het redelijk goed te gaan, zegt Singer. “Maar de andere aanwezige hulphond en de honden in de auto waren compleet hysterisch.”

Schrikkerig en angstig

Bij de plaatsing was ook vrijwilligster bij de stichting Wilma met haar hulphond aanwezig. Wilma heeft een auto-immuunziekte waardoor zij erg steunt op haar viervoeter Chappa. Singer: “Het vuurwerkgeweld heeft op Chappa zoveel indruk gemaakt dat hij nu niet meer op straat wil werken. In het bos lijkt hij relaxed maar op straat reageert de hond schrikkerig en angstig. Dan wil hij zelfs niet meer plassen.”

“De honden in de auto waren ook niet meer te houden onderweg naar huis. Het meest vervelend is dat we nu nog niet in kunnen schatten hoeveel schade dit heeft toegebracht aan de dieren. Je weet niet wat bij hen de trigger is die hen doet denken aan het vuurwerk. Je kan het ze ook niet uitleggen, helaas. Deze maand houden we ons hart in ieder geval vast.”

Hulphonden zijn schrikachtig na incident met vuurwerk. (Foto: Hulphondenschool De CLiCK)



Herplaatsing

De stichting heeft nog geen aangifte gedaan van het vuurwerkincident in Tilburg. Daarvoor moet de schade aan de dieren eerst duidelijk zijn. Dat kan volgens Singer nog een paar maanden duren: “In het ergste geval kunnen we de dieren niet meer inzetten als hulphonden en moeten ze worden herplaatst in een rustige omgeving.”

Dit incident was een opzettelijke actie, vertelt Singer. “Ik had de waarschuwingsposters in mijn hand tijdens het incident in Tilburg om op te hangen. Maar vaak zijn mensen zich niet bewust van welke schade vuurwerk kan aanrichten bij dieren.”

Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf zes uur 's avonds tot 1 januari twee uur ’s ochtends maar volgens de eigenaresse hebben dieren de gehele maand december last van knallen. Ze hoopt dat mensen daar rekening mee willen houden. “Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze hun huisdier een maand lang ergens anders onderbrengen.”

LEES OOK: Hulphonden 'gericht' bekogeld met vuurwerk, schrijft hondenschool op Facebook