Gonzende bijenkorf en serene rust: ‘Er is voor iedereen plek bij de Tilburgse LocHal’

De voormalige fabriekshal in de Spoorzone werd getransformeerd tot multi-inzetbaar gebouw en opende eerder dit jaar haar deuren. “Je kan er een boek zoeken, lezen, koffie drinken, vergaderen en er zijn labs waar mensen samen nieuwe dingen maken”, zegt Van der Heijden, mede-eigenaar van architectenbureau Civic Architects.

'Kennis halen én maken'

Het sociale aspect is één van de thema’s waarmee de Tilburgse LocHal hoog scoorde bij het World Architecture Festival. “Boven is het heel rustig. Beneden is het net een gonzende bijenkorf. Je kan er kennis halen én maken, dat is wereldwijd heel vernieuwend.”

De transformatie van het monument is bij de internationale jury ook een reden voor deze overwinning. Het gebouw is heel open en zo ruimtelijk ingericht dat er ook evenementen plaats kunnen vinden, legt Van der Heijden uit.

De voormalige fabriekshal in de Spoorzone werd getransformeerd tot multi-inzetbaar gebouw. (Foto: Stijn Bollaert)

Half voetbalveld aan textiel

Daarbij was ook een warme sfeer belangrijk, de architecten werkten daarvoor samen met lokale ondernemers. “Er hangt bijvoorbeeld meer dan een half voetbalveld aan doeken in de hal. Die zijn door het Tilburgs TextielMuseum speciaal ontworpen voor dit project.”

Het duurzame karakter van het pand sprong ook bij de jury in het oog. In het gebouw zijn bijvoorbeeld verschillende klimaatzones gerealiseerd. “Het is een enorm pand. Het zou ontzettend veel kosten om dit volledig te verwarmen. Sommige ruimtes zijn wel zeventien meter hoog.”

Semi-buitenklimaat

In de hal heerst een semi-buitenklimaat, legt van der Heijden uit. “Daar is het minimaal 16 en maximaal 31 graden. En in het trappenhuis wordt bijvoorbeeld alleen de balustrade verwarmd. Heat the people, not the building.” Zeer efficiënt, vindt ook de jury.

