LocHal Tilburg uitgeroepen tot mooiste gebouw van de wereld

De LocHal in Tilburg is vrijdagavond in Amsterdam tijdens het World Architecture Festival uitgeroepen tot World Building of the Year. Donderdag won de voormalige fabriekshal in de Spoorzone- waar sinds een jaar de bibliotheek, een DigiLab, een expositieruimte en een stadscafé gevestigd zijn - ook al de eerste prijs in de categorie ‘Completed Building – Culture’.

"Dit is een heel prestigieuze prijs", laat een woordvoerster van de LocHal zaterdagmiddag weten. "Deze hoort op wereldschaal bij de drie grootste awards. Er waren duizend inzendingen voor deze titel."

De juryleden zijn onder de indruk van de manier waarop zo'n significant gebouw, dat bestemd leek voor de sloop, getransformeerd is in een ruimte waar verschillende gebruikers elkaar ontmoeten voor uiteenlopende doeleinden. De jury - die bestond uit onder meer architecten en designers - noemt de LocHal 'een sociale condensor'.

Dertig miljoen

De LocHal werd in 1932 gebouwd voor het onderhouden en repareren van spoorlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen. Het gebouw bestond uit drie delen: het rolwagenspoor, de stelplaats en de ketelreparatiewerkplaats.

De verbouwing van de LocHal kostte ruim dertig miljoen euro. Vooraf heerste er wat scepsis over het project. Trok de gemeente Tilburg een niet te grote broek aan? Nee, benadrukte wethouder Berend de Vries eind januari al, tijdens de officiële opening van de bieb in de LocHal. "Het is nog veel beter en mooier geworden dan de in de plannen. Het gebouw wordt niet voor niets omarmd door de stad."

"Dit is met al zijn functies echt een huiskamer geworden, waar je graag komt voor een kopje koffie, om de krant te lezen en om naar elkaar te kijken", vulde collega-wethouder Marcelle Hendrickx. aan. "Uiteraard voor alle Tilburgers, maar je kunt nu al merken dat de LocHal ook door mensen uit het hele land wordt bezocht."

Half oktober won de Tilburgse LocHal ook al de Dezeen Award 'Rebirth of the year'. Dezeen is een toonaangevend designplatform en reikt sinds 2018 prijzen uit voor beste architectuur, interieur en design. De bibliotheek in de LocHal won ook al de prijs voor BNA Beste gebouw 2019 tijdens een internationale architectuurwedstrijd. De bieb was ook in de race voor de titel beste bibliotheek van de wereld, maar die ging aan de neus van Tilburg voorbij.

