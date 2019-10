Weer een prijs voor Tilburgse LocHal: gebouw wint prestigieuze Dezeen Award

De champagne kan weer ontkurkt worden in Tilburg, want opnieuw heeft de LocHaal een prijs in de wacht gesleept. Dinsdagavond werd bekend dat de LocHal de Dezeen Award 'Rebirth of the year' heeft gewonnen. "Ongelooflijk", reageert wethouder Marcelle Hendrickx op Twitter.

De jury prijst de ontwerpers dat ze perfect zijn omgegaan met de oude structuur van het gebouw. Ook waren ze erg te spreken over de karakteristieke elementen in de LocHal. "Terwijl de introductie van de zachtere elementen zorgt voor een verrassende en aangename sfeer", aldus de jury. De oude locomotiefloods is volgens de kenners omgetoverd tot 'een monument om het te redden van de sloop'.

Dezeen is een toonaangevend designplatform en reikt sinds 2018 awards uit voor beste architectuur, interieur en design. En zij zijn zeker niet de eerste die de LocHal, die pas sinds begin dit jaar open is, belonen voor de prachtige architectuur. De bibliotheek won al de prijs voor BNA Beste gebouw 2019, een internationale architectuurwedstrijd. Ook was de bieb in de race voor beste bibliotheek van de wereld, maar daar visten de Tilburgers achter het net.

'Dit keer niet de minste'

Dat de LocHal weer een prijs wint, daar kunnen ze in Tilburg niet genoeg van krijgen. Wethouders Berend de Vries en Marcelle Hendrickx zijn er ontzettend blij mee. "Ongelooflijk!! Ongelooflijk!! Krijg net te horen dat het meest invloedrijke design- en architectuurplatform ter wereld ‘onze’ ⁦LocHal⁩ als winnaar heeft aangewezen", schrijft Hendrickx. En ook haar collega De Vries meldt dat deze prijs 'dit keer niet de minste' is.