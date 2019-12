Smakelijk recept uit 'Lekker Weekend!': zoete rolletjes van geitenkaas, filodeeg en kaneel

EINDHOVEN -

De rubriek Smakelijk! is elke zaterdag na 10.30 uur te horen op de radio in het programma Lekker Weekend! Een kok vertelt over een Brabants streekproduct en geeft een bijpassend recept. Op 7 december hoorde je koksopleider Marcel Näring van Curio, in Breda. Hij maakte krokante, tikje zoete rolletjes van geitenkaas, kaneel en filodeeg.