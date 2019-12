Man zwaargewond na botsing tegen boom in Zundert

Bestuurder zwaargewond na botsing tegen een boom in Zundert. ( Foto: Perry Roovers SQ Vision Mediaproducties)

Een automobilist is zondagmorgen tegen een boom gebotst in Zundert. Hij raakte zwaargewond door de aanrijding. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde even voor zes uur aan de Achtmaalseweg. De bestuurder raakte door nog onbekende reden van de weg. Een opgeroepen traumahelikopter is later weer afgemeld.

De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld en weggebracht.