Speurhond Victor laat zich niet van 'het padje brengen' tijdens het NK Speurhonden

Dat er zoveel Brabantse deelnemers zijn van dit NK speurhonden is niet helemaal een verrassing. Het NK wordt allereerst hier gehouden waar traditioneel veel hondenliefhebbers houden van deze tak van sport. Dat de meesten van hen vaak veel ruimte hebben om te oefenen helpt daarbij.

Sommige deelnemers zetten hun hond ook in als politiehond zoals deelnemer Peter van Oorschot uit Schijndel. Op de eerste dag leverde niet de politiehond de beste prestatie, maar een andere Brabants stel namelijk Frans van Gestel met zijn hond Victor uit Reusel. Vorig jaar werd dit duo al Nederlands kampioen.

Spoor van drie uur oud

Speurhond Victor vond als snelste de zeven voorwerpen die op het spoor lagen. Bovendien liet de hond van Frans zich niet verleiden door andere geurtjes die het spoor kruisten. Het spoor was drie uur oud.

Achteraf was Frans trots op zijn viervoeter. Hij stopt dagelijks veel tijd in het speuren. "Iedere dag lopen we samen een paar uur te oefenen. Het is echt een kwestie van kilometers maken om zo'n topper in huis te hebben en houden."

Wereldwijd bekend

Brabant is wereldwijd bekend om haar kwalitatief hoogwaardig getrainde honden. Regelmatig worden honden in het buitenland ingezet voor specialistische missies zoals het opsporen van slachtoffers bij rampen.

