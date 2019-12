Thalita de Jong weer in de lappenmand: 'Ik weet niet of ik ooit op mijn oude niveau ga terugkomen'

Ze droomde van een mooie comeback na twee jaar vol pech. Maar in plaats daarvan ligt ex-wereldkampioene veldrijden Thalita de Jong plat op haar rug, thuis in Ossendrecht. "Ik bleek een serieuze hernia te hebben."

De Jong wordt al sinds 2017 geplaagd door fysieke problemen. Een rondgang langs allerlei soorten artsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten leverde lange tijd niets op. Tot ze halverwege vorig jaar via de KNWU bij een arts in Brussel terechtkwam. Daar moest ze een heleboel onderzoek ondergaan en daaruit bleek dat ze overreached was, een vorm van overtraind zijn. Ze moest rusten, want haar lichaam herstelde niet meer.

Van fiets geduwd

De renster uit Ossendrecht hoopte dit voorjaar haar rentree te maken. Dat lukte. "Na een kort wegseizoen waaraan ik eind mei begon - en wat eigenlijk vlot verliep - gingen we richting het crossseizoen. Rustig, op het gemak. Zonder druk lekker het veld ingaan. Dat lukte eigenlijk goed. Tot een paar weken geleden. Toen was het echt over."

Het ging mis tijdens de Lotto Belgium Tour, half september. Daar werd ze op de Muur van Geraardsbergen van haar fiets geduwd door een andere renster. "Dat gebeurde in het heetst van de strijd. Waarschijnlijk heb ik toen iets verdraaid. We dachten in eerste instantie aan een spierscheurtje of het Syndroom van Piriformis. We dachten dat het wel over zou gaan. Ik kon ook gewoon mijn trainingen blijven doen, afgezien van specifieke looptrainingen."

Operatie

Maar de blessure verdween niet. "Toen zijn we andere onderzoeken gaan doen. We hebben een MRI-scan laten maken. Ik ben direct bij een geweldige arts in België, dokter Mahieu, geweest. Die zag dat het helemaal niet zo goed was met mijn rug en dat ik een serieuze hernia bleek te hebben. We hebben er direct voor gekozen om een operatie te laten doen. Om zo ook richting mijn toekomst zeker te zijn dat dit geen blijvende schade veroorzaakt. Want er is na het fietsen later nog een ander leven."

Een kleine twee weken geleden vond de operatie plaats. En dus ligt De Jong weer in de lappenmand. Toch wordt ze er niet moedeloos van. "Eigenlijk ben ik nu erg blij dat ik weet wat er aan de hand was de laatste maanden", vertelt ze. "Dat ik de bevestiging kreeg dat er echt iets niet goed was in mijn rug."

Hele geruststelling

Ze kijkt dan ook positief naar de toekomst. "Ook omdat de arts me heel erg heeft gerustgesteld. Die vertelde dat ik, als we nu zouden opereren, in no time weer op de fiets zou zitten. Dat we een heel goed stappenplan zouden maken, dat de revalidatie helemaal goed gaat komen en ik weer terug topsporter zou kunnen worden. Dat was een hele geruststelling. Daarom hebben we besloten niet een aantal maanden te wachten en weer tijd te verliezen."

Ze hoopt in het voorjaar van 2020 opnieuw haar rentree te maken. "Wanneer precies weten we nog niet. Dat zal ook afhangen van het verloop van de revalidatie. Maar ik kijk ernaar uit om weer lekker te gaan fietsen en in het voorjaar weer wedstrijden te rijden."

Ambitie

Grote vraag is met welke ambitie de kampioene veldrijden (van Nederland, Europa en de wereld) van 2016 terugkeert in het peloton. "Als ik zie wat mijn lichaam de afgelopen twee jaar heeft moeten verduren, weet ik niet of ik ooit nog op dat niveau ga komen", geeft De Jong eerlijk toe. "Ik heb wel het karakter om weer tot de top te gaan behoren. Waar ik ga uitkomen, is echter de vraag. Zeker omdat het niveau jaarlijks stijgt. Maar ik ga er alles aan doen om op een zo hoog mogelijk niveau terug te komen."