Hockeytalenten komen samen in Boxtel om een 'scholarships to study in the US' te krijgen

Een groep van 35 gretige en jonge meiden stort zich op het hockeyveld van MEP in Boxtel. Ze komen uit heel Nederland en allemaal hebben zij een droom: hockeyen en studeren in Amerika. Tijdens de KingsTalent Hockey Showcase krijgen ze de kans om zich in de kijker te spelen van de aanwezige Amerikaanse college coaches.

'The Dutch are the best'

Voor de Amerikanen is het wel even wennen in Brabant, maar ze kijken hun ogen uit. Nikki Parsley-Blocker van de University of Lynchburg in Virginia vindt het awesome in Brabant. Het is de bedoeling om hun 'college team' Liberty naar een hoger niveau te tillen met nog meer Nederlandse aanwinsten.



"Nederlanders zijn de beste hockeyers ter wereld. Deze meiden spelen al vanaf dat zij kunnen lopen. Misschien wel voor de rest van hun leven. De passie en het enthousiasme dat Nederlanders hebben voor het spelletje, is ongelooflijk groot."

De Amerikaanse Katie White is één van de scouts. Zij is verbonden aan de universiteit van Massachusetts Lowell.

Ook coach Katie White is razend enthousiast. Toen ze over de Nederlandse snelwegen reed, zag ze tot haar verbazing al verschillende clubs en hockeyvelden. "Dat is echt niet het geval bij ons thuis."

Aangekomen bij de Boxtelse club keek ze ook wel even op toen ze een wedstrijd tussen wat oudere mannen zag. "Fantastisch om die energie te zien. En om te merken dat de sport zo groot is hier. Onze cultuur bestaat helaas vooral uit honkbal, ijshockey, basketbal en American football."

Ook Katie noemt het grootste verschil tussen beide landen dat de Nederlanders soms al van kleins af aan de sport beoefenen. "Daarom zie ik hier vandaag ontzettend veel talent. Wie weet wel iemand die ons team in Massachusetts kan versterken."

Nederlands talent

De deelnemers moeten niet alleen kunnen hockeyen, ze moeten ook een goed stel hersens hebben volgens Paul de Koning van KingsTalent. "Er zijn strenge academische eisen verbonden aan het studeren in Amerika. Dat is daar gewoon heel erg duur. Je moet denken aan zo'n vijftigduizend dollar per jaar. Wij willen daarom een zo hoog mogelijke beurs binnenhalen voor onze leden."

Het gaat vooral om meisjes die hun havo/vwo diploma gaan halen in Nederland en hun studie graag willen vervolgen in Amerika. Ook Lenneke Schellekens valt in deze doelgroep.

Paul de Koning (op de foto rechts) is met zijn collega's druk in de weer.



Vorig jaar deed ze ook al mee aan de speciale hockeydag in Boxtel. Toen viel ze op sportief gebied in positieve zin op. Ze kreeg een beurs toegewezen. Jammer genoeg waren haar punten nèt niet hoog genoeg en ging het avontuur alsnog aan haar neus voorbij.

Herkansing

Haar ouders vonden het jammer voor hun dochter, maar hadden er geen slapeloze nachten van. "Vooral mijn moeder moest enorm wennen aan het idee dat ik voor vier jaar lang naar het buitenland zou gaan. Ze vindt het moeilijk, maar ze steunt me wel hoor. En mijn vader was meteen razend enthousiast."

Daarom gaat Lenneke er dit jaar opnieuw voor. De concurrentie is hoog, maar ze heeft er vertrouwen in. Er zijn vertegenwoordigers van 23 universiteiten en hoge scholen. "Maar als het nu niet lukt, dan zijn er nog meer dan dertig andere scholen. Genoeg mogelijkheden dus."