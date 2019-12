Nicole zat met haar auto muurvast in de modder: 'De gemeente Breda creëert een onveilige situatie'

Het gaat om een punt waar automobilisten vaak over de busbaan rijden om een drempel te ontwijken. Die busbaan wordt door de gemeente nu tot groenstrook gemaakt, omdat die 'gevaarlijke situaties' zou veroorzaken. De bushalte die er zat, is opgeheven.

Nicole heeft er geen goed woord voor over. Ze was vrijdagavond onderweg naar de Baronielaan. Op de Viandenlaan ging het mis. "Ik, en met mij heel Breda, nam daar de busbaan om die drempel te omzeilen", zegt Nicole. "Ik kom daar niet elke dag, dus ik wist niets van die werkzaamheden. Blijkbaar hebben er informatiebordjes gestaan, maar zijn die weggehaald. Ik ging de hoek om en stond gelijk vast. Tot de motorkap aan toe."

LEES OOK: Matzwarte Audi muurvast in de modder

Blubberzooi

Ze kon geen kant op, legt Nicole uit. De ANWB zei haar niet te kunnen helpen en van voorbijgangers kreeg ze eerst weinig hulp. "Ik kon op dat moment wel janken. Daar sta je dan alleen, in het donker en de regen in de blubberzooi." Een andere auto trok Nicoles wagen uiteindelijk uit de drek. Die moest in de garage worden schoongespoten en uitgelijnd.

De auto van Nicole was na het voorval toe aan een grondig rondje wasstraat.

Actie

"Ik ben de gemeente Breda hier niet bepaald erkentelijk voor", zegt Nicole. De gemeente moet volgens haar duidelijk aangeven dat er werkzaamheden zijn op de Viandenlaan. "Dat wordt nu nagelaten, dan krijg je nog meer problemen. Nu ontstaat er een onveilige situatie. De busbaan die er lag was donker van kleur, en die strook grond die er nu ligt, is dat ook. Je hebt amper door dat het geen weg meer is. Zet er dan paaltjes of een groot geel informatiebord neer, dan word je alert."

Ze overweegt een klacht en schadeclaim in te dienen bij de gemeente Breda, zegt Nicole. "Ik hoop dat de gemeente actie onderneemt, om te voorkomen dat er nog iemand in die modder belandt." De gemeente Breda was zondag niet bereikbaar voor commentaar.