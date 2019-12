Honderden beterschapswensen voor aangereden oma Herma uit Deurne

Aangeslagen staat kleindochter Vikky op de plek waar haar oma donderdag omver werd gereden. Ze vertelt: "Oma liep met haar rollator naar buiten uit het verzorgingshuis waar ze woont. Op de parkeerplaats reed een auto ineens achteruit tegen mijn oma aan. Zij viel op de grond. De automobiliste keek even verschrikt toe, stapte toen weer in haar auto en en reed weg. Omstanders riepen nog: 'Waar gaat u zo snel naar toe?' Maar de vrouw was er al vandoor."

Bijna twee keer over oma gereden

Bijna ging het een tweede keer mis. Vikky: "Toen de vrouw weg probeerde te komen van de plek waar mijn oma lag, reed ze weer achteruit. Daarbij reed ze voor de tweede keer bijna over oma heen."

De vrouw zou tegen een van de omstanders hebben gezegd dat ze de oma van Vikky kende en later terug zou komen. Maar dat is niet gebeurd. Daarom is Vikky een zoektocht gestart op social media. Daardoor hebben zich in middels twee getuigen gemeld. En er stromen honderden beterschapswensen voor oma Herma binnen.

Bekijk hier hoe oma Herma op alle beterschapswensen reageert.

Heup- of beenbreuk

Oma Herma kan alle steun goed gebruiken, want ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze heeft waarschijnlijk haar heup of haar bovenbeen gebroken en moet ze geopereerd worden. Vikky: "Mijn oma is 86 jaar. Zeker op haar leeftijd is een heup of been breken heel erg."

Ondanks Vikky's zoektocht heeft de automobiliste zich nog niet gemeld. Wel heeft ze mogelijk naar de politie gebeld om uit te zoeken hoe het met het slachtoffer gaat. "Een agent vertelde mij dat een dochter van oma zou hebben gebeld. Maar mijn oma heeft geen dochters, alleen zonen. Ik heb voor de zekerheid aan mijn tantes gevraagd of zij gebeld hebben, maar dat is niet zo. Mogelijk was dat dus de vrouw die haar heeft aangereden."

Excuses aan oma

Vikky hoopt dat de vrouw snel gevonden wordt. "Dat is heel belangrijk voor mij en mijn familie. We willen dat diegene gestraft wordt voor wat zij heeft gedaan. Of in ieder geval spijt betuigt en haar excuses aan mijn oma aan komt bieden."