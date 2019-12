Omstanders filmen zware groepsmishandeling in Helmond: verdachte opgepakt [VIDEO]

Getuigen hebben zaterdag om vijf uur gefilmd hoe een groep jongeren een paar andere leeftijdsgenoten in elkaar slaat. Op sociale media circuleert een schokkend filmpje van de vechtpartij. De politiewoordvoerder bevestigt dat er een vechtpartij was bij de fietsenstalling van de Hema. "Er is één verdachte aangehouden die erg losse handjes had."

Volgens een vriend van de slachtoffers werden de jongeren vanuit het niets mishandeld en was er geen aanleiding voor de vechtpartij. Een van de slachtoffers is Erwin Miskovic. “Ik ben nou nog even een aantal dingen aan het afhandelen op het politiebureau, hierna ga ik naar het ziekenhuis om me te laten checken. Ik heb enorme last van mijn hoofd en wil zo snel mogelijk gecontroleerd worden", zegt Miskovic.

De politie weet ook nog te melden dat vier slachtoffers aangifte gaan doen van mishandeling. Hoe de slachtoffers er precies aan toe zijn is nog onduidelijk.

Ook of er nog meer aanhoudingen zullen volgen, is onbekend.