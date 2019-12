Slachtoffer vechtpartij in Helmond: ‘Opeens kwam een vriend met een bebloed gezicht de hoek om’

Een hersenschudding, een flink blauw oog en mogelijk een gebroken neus. Een van de slachtoffers van de zware mishandeling in Helmond somt zijn verwondingen op. “Ik lig nu op bed en ga mogen naar mijn huisarts. Mijn vrienden zijn al in het ziekenhuis geweest en hebben een hersenschudding. Ook hebben ze overal last van”, vertelt het slachtoffer. Zijn naam ziet hij liever niet genoemd in de media.

De mishandeling vond zaterdagnacht rond vijf uur plaats op de Parkweg in Helmond. Van de vechtpartij circuleert een filmpje op internet. Op het filmpje is te zien dat meerdere mannen trappen uitdelen aan iemand die op de grond ligt.

“Ik was met vrienden in de Borrelbar geweest en we liepen naar de fietsenstalling. Toen ik met mijn fiets de stalling verliet, kwam opeens een vriend met een bebloed gezicht de hoek om”, vertelt het slachtoffer. “Buiten vroegen we waarom onze vriend was geslagen. Toen riep een van hen al zijn vrienden erbij en begonnen ze zonder aanleiding ons te slaan en te schoppen.”

De slachtoffers hebben zondagmiddag aangifte van mishandeling bij de politie. Ook is er kort na de vechtpartij al een verdachte aangehouden. De politie heeft ook al een tweede verdachte op het oog.