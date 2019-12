‘Het is echt een kick’: Bodybuilder Remco laat voor het eerst zijn spierbundels zien [VIDEO]

“De SAP Cup is een wedstrijd voor beginnende bodybuilders”, vertelt René Groenen van de SAP Cup. “We zijn er bijna 10 jaar geleden mee begonnen. Het normale niveau was eigenlijk niet meer laagdrempelig genoeg, daardoor was de nieuwe aanwas van atleten heel laag. Daarom hebben we nu deze wedstrijd zodat de bodybuilders die dit nog niet zo lang doen en nog niet zo veel spiermassa hebben, mee kunnen doen.”

Remco Krijgsman uit Helmond is één van hen. Hij begon ongeveer een jaar geleden met bodybuilden. “Ik sportte al heel veel en ik wilde nog een stapje hoger. Toen ben ik een keer bij een bodybuildwedstrijd wezen kijken. Toen dacht ik: ‘Dit is het gewoon!’”

“De kick is het preppen, je strikt aan een dieet houden, het trainen, jezelf presenteren. Gewoon die hele levensstijl. Dat trekt mij gewoon.”

Hoe Remco toeleeft naar de wedstrijd zie je in onderstaande video.