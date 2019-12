Maarten van der Weijden wil zichzelf in het Guinness Recordboek zwemmen: 102 kilometer in 24 uur

Maarten van der Weijden doet een nieuwe recordpoging. De langeafstandszwemmer uit Waspik gaat eind januari 24 uur non-stop zwemmen in zwembad De Warande in Oosterhout. Ook dit doet hij om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

"Twee keer eerder heb ik deze 24 uur achter elkaar gezwommen", vertelt Van der Weijden. "De eerste keer, in 2017, had ik te weinig baantjes gezwommen voor een wereldrecord. De tweede keer in 2018 had ik wel genoeg baantjes, maar toen voldeed ik niet aan de Guinness Book of Records-regels." Die race was namelijk niet in zijn geheel op camera met geluid vastgelegd.

Inspiratie

"Als je iets twee keer niet hebt gehaald, mag je het - vind ik - een derde keer proberen", legt Van der Weijden uit. "Dat ga ik dus doen, 23 januari in Oosterhout." Hij liet zich inspireren door zijn 11Stedenzwemtocht, waarbij hij de eerste keer de finish niet haalde maar daar een jaar later wel in slaagde.

"Als ik iets kan doen wat ik leuk vind en dat ook nog geld opbrengt voor kankeronderzoek, dan vind ik dat een mooie uitdaging."

'Er kan iets geks gebeuren'

Om de recordpoging dit jaar te laten slagen, moet de ex-olympisch kampioen 102 kilometer afleggen in 24 uur tijd. "Daar ga ik voor. En of ik het nou met honderd meter verschil haal of met een kilometer, dat maakt me niks uit. "

Omdat Van der Weijden deze recordpoging al twee keer eerder deed, gaat hij ervan uit dat deze derde keer zal slagen. "Maar ik weet het niet zeker", benadrukt hij. "Op zo'n grote afstand is de onvoorspelbaarheid groot. Er is zoveel tijd dat er iets geks kan gebeuren. Maar ik hoop dat het lukt."

'In het water is er even helemaal niks'

Hoewel 24 uur non-stop zwemmen een hele opgave is, vindt Van der Weijden het ook wel prettig om te doen. "We leven in een wereld die enorm snel gaat", legt Van de Weijden uit. "Van deadline naar deadline, van vergadering naar vergadering. Maar als ik in het water lig, is er even helemaal niks. Dan is het alleen maar heen en weer zwemmen. Ik vind dat stiekem best wel fijn."